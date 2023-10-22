У Сумах правоохоронці викрили неповнолітнього шахрая

Маючи доступ до інтернет-банкінгу знайомого, зловмисник зняв кошти з його рахунку. За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження.

До Сумського районного управління поліції звернувся мешканець міста Суми та повідомив про те, що з його банківської картки зникли кошти.

В ході проведення оперативних заходів, працівники поліції встановили причетність до скоєного 17-річного сумчанина. Як виявилося, потерпілий, до моменту зникнення коштів, ще раніше заходив в свій особистий кабінет інтернет-банкінгу з телефону товариша, але забув вийти з нього. Недобросовісний приятель, скориставшись вільним доступом до банківського рахунку хлопця, зняв кошти з його картки.

У поліції розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Досудове розслідування триває.

Поліцейські вкотре нагадують: у жодному разі не вводьте свої авторизаційні дані (логін, пароль до інтернет-банкінгу, дані платіжної картки), адже це убезпечить вас від небажаних витрат.

Відділ комунікації поліцї Сумської області