Спостерігач на виборах у Києві пропонував виборцям по 500 гривень

Йому повідомлено про підозру.

Спостерігачу на місцевих виборах у Києві повідомлено про підозру у підкупі виборців .

Про це повідомляється на сайті прокуратури.

«За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 3 повідомлено про підозру в організації підкупу виборців офіційному спостерігачу від одного з кандидатів на посаду Київського міського голови (ч. 4 ст. 160 КК України). Злочин викрито у ході голосування на місцевих виборах, що відбулися 25 жовтня 2020 року», — йдеться у повідомленні.

Підозрюваний, будучи представником однієї з політичних сил та офіційним спостерігачем на виборах від кандидата на посаду Київського міського голови, пропонував громадянам 500 гривень за голосування за конкретних кандидатів від політичної сили, до якої він належить.

Чоловіка затримали неподалік виборчої дільниці у Деснянському районі столиці. При собі він мав списки з персональними даними громадян.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Василькові на Київщині голос за одну з кандидаток в депутати оцінили у 200 гривень.

Раніше на Херсонщині виявили схему підкупу виборців через зміну адрес проживання. // LB.ua