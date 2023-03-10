На Черкащині поліцейські розслідують вбивство пасинком вітчима

Повідомлення про це надійшло до поліції зранку 9 березня. На місце події виїхали працівники слідчо-оперативної групи Звягельського районного відділу для з’ясування усіх обставин.

Попередньо встановлено, що 8 березня в одній з осель смт Першотравенська Баранівської громади виник конфлікт між 56-річним вітчимом та 19-річним пасинком. До цього чоловіки разом вживали спиртне. Під час суперечки юнак завдав потерпілому смертельних травм по голові та ліг спати.

Уже уранці мати хлопця, повернувшись додому, виявила тіло співмешканця в одній із кімнат будинку та зателефонувала до правоохоронців.

Поліцейські затримали причетного до події у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України.

Також правоохоронці з’ясували, що у родині час від часу виникали конфлікти через образи та агресію загиблого до дружини.

Тіло чоловіка направлено для проведення судово-медичної експертизи.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) ККУ.

Хлопцеві може загрожувати ув’язнення на строк від 7 до 15 років

Звягельський районний відділ поліції