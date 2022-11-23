Знайомство з чоловіком обернулось для жінки втратою речей

Слідчі розпочали кримінальне провадження та повідомили фігуранту про підозру. За крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану, зловмиснику загрожує до восьми кроків позбавлення волі.

До чергової частини Шевченківського управління поліції звернулась місцева мешканка та повідомила, що знайомий обікрав її. На місце події прибула слідчо-оперативна група районного управління поліції.

За словами начальника Шевченківського управління поліції Ігора Падюка, поліцейські встановили особу підозрюваного та з’ясували, що чоловік познайомився з потерпілою на початку листопада цього року:

«Після декількох зустрічей вони орендували кімнату у готелі на бульварі Тараса Шевченка, а зранку зловмисник викрав у жінки гаманець, 7 банківських карт, мобільний телефон та втік. Ми провели комплекс оперативно-розшукових заходів та затримали ймовірного підозрюваного. Це – уродженець Черкаської області, 1992 року народження, який раніше судимий за скоєння шахрайських дій, пограбування та крадіжки».

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури слідчі повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.

Відділ комунікації поліції Києва