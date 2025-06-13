Сумнозвісний нардеп-екс«слуга» Шевченко отримав нову підозру в державній зраді
Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Служба безпеки та ДБР викрили на нових злочинах чинного народного депутата України, який з листопада 2024 року перебуває під вартою за державну зраду.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
“За результатами комплексних заходів і довготривалих експертиз встановлено, що парламентар працював на країну-агресора не лише до, але й після повномасштабного вторгнення”, – йдеться в повідомленні.
Так, після 24 лютого 2022 року нардеп масово поширював фейки кремлівської пропаганди, в яких закликав українців скласти зброю перед окупантами і намагався дискредитувати Сили оборони.
Експертиза підтвердила факти злочинних дій нардепа. Йому повідомлено про додаткову підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
СБУ не називає прізвища нардепа, однак із наданої інформації зрозуміло, що це – Євген Шевченко.
Що відомо про нього
- Євгеній Шевченко висувався від “Слуги народу”, але в вересні 2022 перейшов до групи “Відновлення України” (одна з груп, створених за участі депутатів проросійської забороненої ОПЗЖ).
- У квітні 2021 року Шевченко приватно відвідав Мінськ, де зустрівся із самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком. Він говорив, що більше третини українців “хотіли б бачити Лукашенка”своїм президентом. 24 травня 2021 року фракція “Слуга народу” вирішила виключити Шевченка зі свого складу.
- При цьому Шевченко заявляв, що є агентом розвідки, а керівник ГУР Кирило Буданов стверджував, що Шевченко дійсно допомагав у контактах з білоруським диктатором Лукашенком. Пізніше в ГУР наголосили, що Шевченко не є їхнім співробітником.
- У липні 2022-го Шевченко прийшов до зали парламенту у формі Збройних сил України. Його колегам вдалося вигнати Шевченка із зали засідань, щоб той перевдягнувся.
- У листопаді минулого року Шевченко написав пост у Telegram, де закликав Володимира Зеленського починати переговори з Владіміром Путіним, і якщо Зеленський не захоче цього робити, то його “змусять піти”.
- Потім Шевченку повідомили про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Також прокурори Офісу генпрокурора вручили Шевченку клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 15 листопада його взяли під варту.