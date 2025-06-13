Сумнозвісний нардеп-екс«слуга» Шевченко отримав нову підозру в державній зраді

Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Служба безпеки та ДБР викрили на нових злочинах чинного народного депутата України, який з листопада 2024 року перебуває під вартою за державну зраду.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“За результатами комплексних заходів і довготривалих експертиз встановлено, що парламентар працював на країну-агресора не лише до, але й після повномасштабного вторгнення”, – йдеться в повідомленні.

Так, після 24 лютого 2022 року нардеп масово поширював фейки кремлівської пропаганди, в яких закликав українців скласти зброю перед окупантами і намагався дискредитувати Сили оборони.

Експертиза підтвердила факти злочинних дій нардепа. Йому повідомлено про додаткову підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ не називає прізвища нардепа, однак із наданої інформації зрозуміло, що це – Євген Шевченко.

Що відомо про нього