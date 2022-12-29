В Одесі бухгалтерку викрили в незаконному заволодінні грошима місцевої компанії

Жінці повідомили про підозру в шахрайстві, їй загрожує позбавлення волі.

Правоохоронці встановили, що громадянка, перебуваючи на посаді бухгалтера місцевого підприємства, уклала цивільно-правовий договір про надання бухгалтерських послуг зі ще однією компанією і після кількох місяців співпраці з нею потягнула з її рахунку майже 150 тисяч гривень.

Скориставшись довірою керівника, правопорушниця отримала доступ до його цифрових підписів для здійснення розрахунково-касових операцій, після чого здійснила кілька безготівкових переказів на корпоративну карту свого основного роботодавця, до якої також мала безперешкодний доступ, і зняла готівку в банкоматі.

«В ході проведення слідчих дій поліцейські вилучили платіжні доручення та чеки, які підтвердили причетність фігурантки до протиправних дій. Тож за наявністю достатніх доказів, які зібрали правоохоронці, слідчі під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси повідомили жінці про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України. Йдеться про заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років», – повідомив слідчий відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 Максим Глазирін.

Одеське районне управління поліції № 1