Поліцейські Донеччини виявили схрон з боєприпасами

У лісополосі на околиці Карлівки було виявлено дві реактивні протитанкові гранати, димову шашку, чотири гранати Ф-1, запали УЗРГМ та набої до автомату Калашникова. Наразі встановлюється походження вибухонебезпечних предметів.

Поліцейські Селидового отримали інформацію про те, що на околиці с. Карлівка знаходиться прихований схрон боєприпасів.

Під час огляду зазначеної ділянки місцевості за участю вибухотехніків поліцейські виявили ящик, у якому знаходилося дві реактивні протитанкові гранати РПГ-22, димова шашка ДМ-11, чотири гранати Ф-1, чотири запали УЗРГМ та більше 150 набоїв до автомату Калашникова.

Боєприпаси було вилучено та направлено на експертизу. Небезпечні предмети вже не зможуть спричинити шкоди громадянам.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, встановлюються особи, причетні до скоєння кримінального правопорушення.

За фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Покровське районне управління поліції Донецької області