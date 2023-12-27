Двом російським окупантам повідомили про підозру у викраденні, побитті та зґвалтуванні жінки

На Запоріжжі військові рф увірвалися у будинок 26-річної матері двох дітей та силою вивезли її за межі села, доки діти спали.

Встановили причетних до тяжких злочинів окупантів слідчі Головного слідчого управління Національної поліції за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

У ході досудового розслідування встановлено, що в травні 2022 року, під час окупації Токмацької громади двоє російських військових вночі увірвалися в будинок 26-річної матері двох неповнолітніх дітей. Погрожуючи їй автоматом, обмотали руки скотчем, заклеїли рот, побили та вивезли за межі села у місце, де на той час знаходились вогневі позиції їх артилерії. Діти в цей час спали в сусідній кімнаті та нічого не чули. Жінку ж зґвалтували й залишили в лісосмузі.

Поліцейські зʼясували, що ґвалтівники служать в 19-й мотострілецькій дивізії 503-го гвардійського мотострілецького полку, війська частина №75394 збройних сил рф. Під час допиту в присутності психолога та адвоката потерпіла впізнала своїх кривдників: це – 37-річний та 21-річний військові цієї дивізії, уродженці Краснодарського краю.

Слідчі Нацполіції зібрали достатньо доказів та повідомили їм про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням під час війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального Кодексу України), що передбачає до дванадцяти років позбавлення волі.

За матеріалами Головного слідчого управління НПУ