Троє людей загинули унаслідок ДТП на Тернопільщині (фото)

20 липня о 12:57 до Служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду поблизу села Дибще Козівської територіальної громади.

Зіткнулися легковий автомобіль та вантажівка. Унаслідок аварії загинули троє людей. Ще одну людину — неповнолітнього 2010 року народження — у критичному стані госпіталізували.

Рятувальники ДСНС, використовуючи спецобладнання, деблокували постраждалого та передали його медикам. Також вивільнили тіла загиблих і вжили заходів, щоб не допустити займання.

Рух транспорту по автодорозі не зупинено. На місці події тривають слідчі дії, обставини аварії встановлюються.

Шановні водії!

Будьте відповідальними за кермом. Дотримуйтесь швидкісного режиму, дистанції, правил маневрування. Не сідайте за кермо втомленими чи роздратованими. Уважність на дорозі — ваш головний захист. Пам’ятайте: іноді одна мить може вирішити все.

ДСНС ТЕРНОПІЛЬ