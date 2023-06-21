ДБР повідомило про підозру 22 колаборантам з Луганщини та Херсонщини

Державне бюро розслідувань продовжує системну роботу щодо притягнення до відповідальності колаборантів та зрадників, які після початку російського вторгнення пішли служити окупантам заради короткострокової вигоди.

Працівники ДБР заочно повідомили про підозру 22 колаборантам та зрадникам з Луганської та Херсонської областей, які після російського вторгнення почали працювати на окупантів.

Один з фігурантів – ексрятувальник – отримав на тимчасово окупованих територіях Херсонщини посаду «начальника пожежної частини смт Нижні Сірогози» на території Генічеської територіальної громади.

Другий – добровільно обійняв посаду «старшого інспектора мчс лнр» на території Луганської області.

Ще одна фігурантка – працівниця херсонського Центру пробації – пішла працювати на окупантів начальником відділу по роботі з персоналом «управління федеральної служби виконання покарань в Херсонській області» на тимчасово окупованій території Скадовського району.

Ще 19 колишніх правоохоронців з Херсону добровільно почали працювати на ворога у створеній окупантами незаконній структурі – так званому криміналістичному центрі мвс Херсонської області. Цей центр спецслужби рф створили для встановлення контролю над Херсоном під час тимчасової окупації.

19 фігурантів отримали посади «експертів-криміналістів» та створювали видимість існування правоохоронної системи на окупованій території.

Двом колишнім рятувальникам заочно повідомлено про підозру у добровільному зайнятті посади у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Колишній працівниці Центру пробації та 19 так званим «криміналістам» повідомлено про підозру у добровільному зайнятті посади в незаконних судових або правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Процесуальне керівництво здійснює Кіровоградська та Херсонська обласні прокуратури.

Нагадаємо, що за матеріалами ДБР судитимуть подружжя зрадників, яке після деокупації Херсона спалило свої російські паспорти.

Державне бюро розслідувань