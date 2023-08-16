У збуті вогнепальної зброї підозрюють жителів Вінницького району

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури повідомлено про підозру жителям Вінницького району у незаконному носінні, зберіганні, придбані, збуті вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Слідством установлено, що 28-річний чоловік, разом зі своїм 23-річним односельчанином, незаконно придбав та зберігав у своєму будинку з метою збуту вогнепальну зброю та бойові припаси, зокрема гранати, підривачі до них, автомат АК 74, гранатомет багатозарядний РПГ – 26 та набої.

Під час збуту вогнепальної зброї зловмисників затримано.

Досудове розслідування здійснюється слідчими слідчого управлінням ГУНП

у Вінницькій області

У разі доведення винуватості у скоєнні інкримінованого злочину у судовому порядку, правопорушникам загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури