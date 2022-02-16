Поліцейські встановили «мінера» торгівельного центру в Подільському районі столиці

Порушник зателефонував до поліції та адміністрації закладу із повідомленням про вибух, який має статись незабаром. До такого вчинку зловмисник вдався через конфлікт, який напередодні виник між ним та персоналом торгівельного центру. Відтепер йому загрожує до шести років позбавлення волі.

На спецлінію 102 від невідомого надійшло повідомлення про те, що замінований один із торгово-розважальних центрів Подільського району на проспекті Правди. Працівники поліції негайно прибули на місце події, провели евакуацію персоналу та відвідувачів, ретельно перевірили об’єкт із прилеглою територією, однак жодних вибухових пристроїв чи речовин не виявили.

Співробітники кримінальної поліції провели комплекс оперативних заходів та встановили, що до скоєння злочину причетний 32–річний раніше не судимий місцевий мешканець. Фігурант розповів правоохоронцям, що до такого вчинку він вдався через конфлікт, який відбувся напередодні між ним та персоналом закладу.

Слідчім відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України – завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, який загрожує загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками.

Наразі слідчі за погодженням із Подільською окружною прокуратурою готують чоловіку повідомлення про підозру. Порушнику загрожує позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Відділ комунікації поліції Києва