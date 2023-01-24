Учасників озброєної банди засуджено до 15 та 13 років ув’язнення

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Офісу Генерального прокурора судом ухвалено обвинувальний вирок чотирьом учасникам озброєної банди.

Їм інкриміновано бандитизм, розбій, незаконне заволодіння транспортним засобом, крадіжку, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, незаконне поводження зі зброєю (ст. 257, ч. 4 ст. 187, ч.3 ст. 289, ч.5 ст. 185, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 263 КК України).

Організатора засуджено до 15 років позбавлення волі, а інших учасників банди – до 13 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Прокурори в суді довели, що озброєна банда діяла у 2016-2017 роках на території Житомирської, Київської, Кіровоградської, Рівненської та Черкаської областей.

Під час вчинення злочинів вони зухвало вривались до домоволодінь потерпілих, застосовували зброю та фізичне насильство.

У подальшому звʼязували їх, вимагали надати інформацію щодо цінного майна, у випадку відмови – катували.

Деяких потерпілих били електричним струмом та притискали розігріту праску до різних частин тіла.

Учасники банди вчинили злочини стосовно сімнадцяти потерпілих та юридичної особи, заподіявши їм понад 10 млн грн матеріальної шкоди.

Офіс Генпрокурора