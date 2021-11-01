Розкрадання ₴60 млн. на ремонті Дністровської ГАЕС – проведено обшуки у замовників та виконавців робіт

Київською міською прокуратурою спільно з управлінням стратегічних розслідувань в місті Києві ДСР Нацполіції проведено обшуки у службових приміщеннях ПрАТ «Укргідроенерго», Консорціуму «НВО «Укргідроенергобуд» та підрядних організацій в межах кримінального провадження щодо фактів масштабних фінансових махінацій під час будівельних робіт на Дністровській ГАЕС.

Згідно з матеріалами слідства, упродовж 2020 року між ПрАТ «Укргідроенерго», Консорціумом «НВО «Укргідроенергобуд» та низкою підрядних організацій укладено ряд договорів на проведення будівельних робіт на Дністровській ГАЕС.

З метою розкрадання коштів підрядні організації, які виявилися афілійованими до підприємств-замовників, вносилися недостовірні відомості до офіційних документів про обсяги здійснених робіт та їх вартості, зокрема вносилися роботи, які фактично не виконувалися.

Крім того, для виводу коштів у «тіньовий обіг» укладалися удавані правочини на виконання робіт та надання послуг з товариствами, що мають ознаки фіктивності. Отримані в такий спосіб кошти розподілялися між всіма учасниками оборудки.

За попередніми оцінками фахівців, загальна сума виявлених порушень сягає понад 60 млн гривень.

У зв’язку з викладеним, 01.11.2021 правоохоронці провели обшуки за адресами офісних приміщень згаданих підприємств та вилучили первинну бухгалтерську документацію, договори, «чорнові» записи та інші документи, які мають значення для розслідування. Також з метою встановлення остаточної суми завданих державі збитків призначено ряд судових експертиз.

Кримінальне провадження розслідується за статтею 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення кола усіх причетних до махінацій осіб та притягнення їх до відповідальності.

Київська міська прокуратура