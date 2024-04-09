Поліцейські затримали жителя Одеського району, який з балкона вчинив стрілянину з рушниці

Зловмисник здійснив шість пострілів. Від протиправних дій чоловіка ніхто не постраждав. Правопорушнику повідомлено про підозру у хуліганстві. За скоєне йому загрожує до семи років ув’язнення.

Ввечері до поліції надійшло повідомлення від жительки Великодальницької територіальної громади про те, що з останнього поверху чотириповерхового житлового будинку, в якому вона проживає, її сусід стріляє зі зброї. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Поліцейські встановили, що 42-річний чоловік у нетверезому стані спорядив належну йому мисливську рушницю патронами, вийшов на балкон і почав лаятися у бік перехожих та стріляти в повітря.

Для затримання озброєного правопорушника, який по приїзду правоохоронців зачинився у своїй квартирі, силову підтримку СОГ надавав батальйон поліції особливого призначення Головного управління Національної поліції в Одеській області.

«У стрілка вилучили рушницю та набої до неї, які скерували на експертизу. Фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Під процесуальним керівництвом Біляївської окружної прокуратури слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Мова йде про грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю та винятковим цинізмом, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї, тобто хуліганство. Правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Наразі слідчі клопочуть про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – розповів начальник Одеського районного управління поліції № 2 Андрій Донець.

Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Одеської області