Поліцейські затримали зловмисника, підозрюваного у скоєнні вбивства у Дрогобичі

Встановлено, що затриманий вистрелив у чоловіка з мисливської рушниці під час конфлікту, спричинивши йому тілесні ушкодження, після чого втік.

Подія сталась сьогодні, 27 червня, близько 13.00 на вулиці Лемківській у Дрогобичі. Поранений – 28-річний мешканець Стрийщини, попри зусилля лікарів, від отриманих травм помер на місці.

До розкриття злочину були задіяні оперативники кримінальної поліції, групи реагування патрульної поліції, слідчі та співробітники інших служб Дрогобицького районного відділу поліції, а також оперативники карного розшуку, співробітники Управління кримінального аналізу та інших служб поліції Львівщини.

Правоохоронці встановили місце перебування втікача – 54-річного жителя Дрогобича та затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Досудове розслідування триває, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину та обрання йому запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Львівської області