За забруднення земель у Харкові відходами зі збитками на ₴6,3 млн. судитимуть агронома товариства

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Слобідською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно головного агронома приватного акціонерного товариства за фактом забруднення земельних ділянок (ч. 1 ст. 239 КК України).

За даними слідства, головний агроном допустив складання відходів без відповідних дозволів на земельні ділянки комунальної власності по вул. Драгомирівська в м. Харків, які для цього не облаштовані. Ці дії спричинили перевищення гранично допустимих коефіцієнтів забруднюючих речовин на землях площею понад 0,5 га.

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Внаслідок порушення головним агрономом вимог законодавства створено небезпеку для довкілля, а також завдано збитків державі на суму понад 6,3 млн грн.

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Крім того, прокуратурою до суду направлено позов про відшкодування завданої шкоди.

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Досудове розслідування проводили слідчі слідчого відділу відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснювали співробітники Управління СБУ в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від однієї до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Харківська обласна прокуратура

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