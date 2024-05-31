Оперативники затримали чоловіка, який у столичному парку пограбував жінку

Зловмисник силою відібрав у потерпілої рюкзак з особистими речами та втік. На час слідства він перебуватиме під вартою, йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

У Дарницькому районі до місцевих поліцейських звернулася жінка та повідомила, що її пограбували. Як встановили правоохоронці, у парку до заявниці підбіг невідомий, вихопив з рук телефон та рюкзак і став тікати.

Начальник кримінальної поліції Дарницького управління поліції Олександр Пак повідомив, що у ході розшукових заходів, оперативники підрозділу та карного розшуку столичного главку із залученням фахівців сектору кримінального аналізу встановили місце знаходження підозрюваного та затримали його:

«Фігурантом виявився неодноразово раніше судимий за крадіжки та шахрайства 34-річний киянин. Під час обшуку ми вилучили речові докази, які вказують на його причетність до вчинення кримінального правопорушення. Наразі ми перевіряємо затриманого на причетність до інших кримінальних правопорушень».

Слідчі Дарницького управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану та за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили фігурантові про підозру. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі. На час слідства підозрюваний перебуватиме під вартою

Відділ комунікації поліції Києва