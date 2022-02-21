Патрульного поліцейського визнали невинуватим у розбещенні школярки

Інспектора Управління патрульної поліції в Житомирській області виправдали від звинувачень у розбещенні малолітньої.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 15 лютого.

Розгляд справи проходив у закритому засіданні. Суд оприлюднив тільки вступну і резолютивну частину рішення, в якій зазначив, що досліджені докази не доводять поза розумним сумнівом, що злочин відбувся, а навпаки підтверджують доводи сторони захисту, що злочин взагалі не вчинявся.

Чоловіка виправдали за відсутністю події кримінального правопорушення. У випадку доведення вини йому загрожувало від 5 до 8 років позбавлення волі.

26 травня 2016 року до прокуратури Житомирської області надійшла заява громадянки, що о 20 годині 40 хвилин сержант поліції, знаходячись в альтанці в садку неподалік вулиці Центральної села Нова Василівка, застосовуючи фізичне насильство, утримуючи руки та ноги потерпілої, вступив у статеві зносини з її малолітньою донькою, ученицею 8-го класу.

Початково справа розслідувалась як зґвалтування особи, що не досягла 14 років (ч.4 ст.152 ККУ), із перспективою від 10 до 15 років ув’язнення.