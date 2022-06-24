На Вінниччині експосадовець сприяв керівнику товариства у заволодінні бюджетними коштами на суму ₴1 260 000

22 червня слідчі ГУНП у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури повідомили про підозру колишньому посадовцю, який, користуючись своїм службовим становищем, підписав документи із завідомо неправдивою інформацією, чим сприяв привласненню керівником одного із товариств державними коштами під виглядом оплати за техніку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 41-річний директор одного із управлінь водного господарства у 2019 році уклав договір з товариством, учасником тендерних торгів, на придбання техніки для потреб управління. Надалі посадовець підписав акт приймання-передачі техніки вартістю 3 000 000 гривень.

Слідством встановлено, що фактично техніка в повному обсязі постановлена не була та її вартість суттєво завищена. Таким чином, зловживаючи своїм службовим становищем, колишній посадовець сприяв директору товариства у заволодінні бюджетними коштами понад 1 260 000 гривень.

Правопорушнику повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення).

За такі злочини підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Вінницької області