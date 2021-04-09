На Франківщині чоловік вбив товариша і погрожував самогубством

Поліцейські Прикарпаття затримали зловмисника, який смертельно травмував франківця і погрожував вчинити самогубство.

Про це інформує Голос-Інфо з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області.

Після п`ятьох годин перемовин поліцейським вдалося затримати чоловіка, який минулої доби вчинив особливо тяжкий злочин: ножем наніс смертельні тілесні ушкодження мешканцю Івано-Франківська. У результаті спецоперації ніхто не постраждав.

7 квітня близько опівночі до поліції звернувся чоловік і повідомив, що виявив свого племінника без ознак життя і з тілесними ушкодженнями.

Виїздом на місце події слідчо-оперативної групи, патрульної поліції виявлено тіло 39-річного чоловіка з ножовим пораненням, а саме: колото-різана рана задньої поверхні лівого стегна.

Оперативні працівники встановили, що вдень до потерпілого додому приходив знайомий і на ґрунті неприязних відносин наніс удари кулаками, а після цього встромив ніж в область стегна та втік. Дядько, який мешкає разом з племінником, у пізній час виявив його уже без ознак життя.

Впродовж ночі оперативно-розшуковими заходами правоохоронці встановили особу зловмисника і розшукали його за місцем проживання. 30-річний чоловік не захотів співпрацювати з поліцейськими і погрожував покінчити з життям – хотів стрибнути з вікна багатоповерхівки. При цьому у руках тримав ніж і скло.

На місце події негайно виїхало керівництво ГУНП в області, слідчі й оперативники обласної поліції, працівники Івано-Франківського відділу поліції, патрульні Івано-Франківщини, поліцейські діалогу, спецпризначенні роти поліції особливого призначення, медики і рятувальники.

Після годинних перемовин поліцейським таки вдалося вмовити чоловіка припинити свої діяння. На цей час слідчі затримали правопорушника у порядку ст. 208 КПК України без застосування зброї та спецзасобів. Медики надали чоловіку допомогу.

Встановлено, що підозрюваний раніше судимий, а також зараз на розгляді у суді перебуває справа відносно нього.

За вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі. Невдовзі слідчі оголосять йому про підозру, а суд обере запобіжний захід. Досудове розслідування триває, в ході якого з’ясовуються всі обставини події.