Вища рада правосуддя відсторонила від посади суддю, підозрюваного в організації викрадення людини

За клопотанням заступника Генерального прокурора рішенням Вищої ради правосуддя відсторонено від посади суддю господарського суду.

Раніше цьому судді повідомлено про підозру у замаху на викрадення людини та організацію незаконного позбавлення волі (ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 146 КК України).

Порушуючи закон, одночасно з виконанням суддівських обов’язків підозрюваний займався підприємницькою діяльністю. Він та його партнер були залучені в аграрний бізнес та отримували від нього прибутки.

Згодом суддя вирішив позбавити свого партнера права власності на сільськогосподарську техніку. Щоб досягти цього, він організував план викрадення партнера. Однак завдяки оперативним діям правоохоронців цей план було викрито.

Досудове розслідування здійснюється ГСУ ДБР за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора і оперативного супроводу ТУ ДБР.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора