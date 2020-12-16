У Києві судитимуть наркодилерів, які збували амфетамін на території столиці

Київською місцевою прокуратурою № 6 завершено досудове розслідування відносно організованої злочинної групи наркодилерів, які виготовляли та збували на території міста Києва психотропну речовину амфетамін у великих розмірах.

За даними слідства, члени організованої групи у заздалегідь облаштованій нарколабораторії займались виготовленням психотропних речовин, їх фасуванням та подальшим збутом наркозалежним особам. У ході контролю за вчиненням злочину проведено близько 10 оперативних закупок, за результатами яких встановлено причетність до нелегального бізнесу чотирьох осіб.

Отримані злочинним шляхом кошти зберігалися на банківських рахунках, використовувалися з метою особистого збагачення та продовження незаконного обігу психотропних речовин.

Організатором незаконного бізнесу виявився 39-річний киянин, який залучив до злочинної діяльності свою дружину та двох товаришів.

У ході обшуків за місцем проживання учасників групи, а також у приміщеннях та транспортних засобах, що перебували у їхньому користуванні, вилучено пакети із психотропною речовиною загальною вагою близько 250 г, марихуану, електронні ваги, пакувальний матеріал, обладнання, яке використовувалась для виготовлення амфетаміну, інші речові докази.

Наразі обвинувальний акт за ч. 2 ст. 306 та ч. 3 ст. 307 КК України скеровано до Деснянського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

Санкція статей передбачає покарання до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Київська міська прокуратура