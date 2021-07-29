У Києві викрили наркодилера із 4 кг цукерок з психотропними грибами (фото)

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 21-річному киянину за фактом зберігання та збуту психотропних речовин та наркотичних засобів в великих розмірах (ч. 2 ст. 307 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21-річний чоловік організував збут особливо небезпечних психотропних речовин та наркотичних засобів на території Подільського району міста Києва та в інших районах столиці.

Для приховання своєї діяльності наркоторговець збував «товар» у банках з автомобільною пастою.

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 КПК України із значною кількістю наркотичних засобів, які він переносив із собою з метою збуту.

У ході проведення обшуків, зокрема у орендованій підозрюваним квартирі, вилучено близько 4 кг заборонених засобів та речовин, серед них амфетамін, солі, мефедрон, марки, екстазі, а також психотропні гриби — у шоколадних цукерках та в чистому виді.

По вилученим речовинам призначено експертизи.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Викриття злочинної діяльності здійснювалося прокурорами спільно із працівниками СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві за матеріалами Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура