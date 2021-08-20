Привласнення ₴15 млн. на світлофорах – підозрюють керівника столичного КП та підрядника

За процесуального керівництва прокурорів Печерської окружної прокуратури м. Києва директору комунального підприємства «Центр організації дорожнього руху» повідомлено про підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України), а директору підрядної організації у привласненні майна (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, протягом 2019 року між КП «Центр організації дорожнього руху» та суб’єктом господарювання укладено ряд договорів підряду щодо будівництва світлофорних об’єктів на території міста Києва на загальну суму 20,3 млн грн. Проте підрядником роботи виконано не в повному обсязі та за завищеною вартістю, а отримані від комунального підприємства понад 15 млн грн перераховано на рахунки юридичних осіб з ознаками фіктивності.

В межах розслідування проводяться невідкладні слідчі дії в приміщенні КП «Центр організації дорожнього руху», офісі підрядної компанії та за місцем проживання осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Досудове розслідування здійснюється Печерським управлінням поліції ГУ Нацполіції в м. Києві за оперативного супроводу Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора