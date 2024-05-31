Кількість загиблих у Харкові зросла до 5, під завалами ще є люди

У Харкові, після російського удару по п’ятиповерхівці, з-під завалів деблокували ще одне тіло чоловіка. Триває пошук людей під завалами.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у соцмережах: “Всього за ніч російського теракту – п’ять загиблих”.

За словами очільника області, рятувально-пошукова операція триває. Всі служби працюють на місці.

Як повідомлялося, у ніч на 31 травня російські війська спрямували по Харкову 5 керованих ракет С-300/С-400 із Белгородської області РФ, у результаті чого руйнувань зазнав 5-поверховий житловий будинок. Окрім загиблих, 25 людей дістали поранення, з яких двоє дітей. Під завалами може знаходитись ще декілька людей. // УП