Росія завдала ракетного удару по шляхопроводу на Донеччині. Тимчасово заблоковані евакуаційні поїзди

Це єдиний контрольований Україною виїзд залізницею із Слов’янська, Краматорська та Лимана.

Росія завдала авіаудару по шляхопроводу біля станції Барвінкове Донецької залізниці.

Про це у своєму Telegram повідомив очільник Укрзалізниці Олександр Камишін.

«Це єдиний контрольований Україною виїзд залізницею із таких міст, як Слов’янськ, Краматорськ і Лиман. #дорога_життя для десятків тисяч наших громадян зараз», — підкреслив Камишін.

Він додав, що в Слов’янську та Краматорську тимчасово заблокованими залишились три евакуаційні поїзди.

«Чекаємо на закінчення обстрілу для прояснення ситуації. Пасажирів заблокованих поїздів розміщуємо на вокзалі до уточнення ситуації», — додав глава Укрзалізниці. // LB.ua