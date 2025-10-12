Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 12.10.25
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.10.25 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 12.10.25
- особового складу / personnel – близько / about 1122810 (+1240) осіб / persons
- танків / tanks – 11248 (+1) од
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23345 (+0) од
- артилерійських систем / artillery systems – 33578 (+10) од
- РСЗВ / MLRS – 1518 (+0) од
- засоби ППО / anti-aircraft systems – 1225 (+0) од
- літаків / aircraft – 427 (+0) од
- гелікоптерів / helicopters – 346 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 69010 (+244)
- крилаті ракети / cruise missiles – 3859 (+0)
- кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)
- підводні човни / submarines – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 63934 (+87)
- спеціальна техніка / special equipment – 3976 (+3)
Дані уточнюються / Data are being updated.
Бий окупанта! Разом переможемо! / Fight the invader! Together we will win!
Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine