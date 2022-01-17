Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 17 січня 2022 року
Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.
Упродовж минулої доби, 16 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.
У бік КАТЕРИНІВКИ збройні формування Російської федерації відкривали вогонь з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї.
Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.
Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.
Станом на 7 годину ранку, 17 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.
Разом до перемоги!
Слава Україні!
Операція об’єднаних сил / Joint Forces OperationTweet