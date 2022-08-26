В Україні ліквідували «вагнерівця», завербованого у в’язниці (фото)

Окупанта вбили в українському Бахмуті.

В Україні ліквідували завербованого на війну “вагнерівця”-в’язня Євгена Єрьоменка. Йому залишалося відбувати покарання ще вісім років.

Про це пише “Медіазона” з посиланням на матір окупанта.

2020 року Єрьоменко потрапив у в’язницю на 10 років у справі про здирництво. Він відбував покарання у петрозаводській колонії суворого режиму. Про вербування у цій колонії виданню розповідали один із засуджених та місцевий адвокат.

У червні Єрьоменко повідомив матері, що його етапують у другий регіон, а в серпні до неї прийшли двоє чоловіків, які представилися “від Жені”, і передали їй видане “ЛНР” свідоцтво про смерть. У ньому йшлося, що Єрьоменко загинув 24 липня у Бахмуті на Донеччині.

Цікаво, що матір окупанта повинна була власним коштом забирати тіло Єрьоменк. За кілька днів після похорону, за словами подруги матері Єрьоменко, їй компенсували 145 тисяч рублів за похорон.

Як повідомлялося, власник приватної військової компанії “Ліга” (раніше ПВК Вагнера) Євген Пригожин особисто вербує в’язнів у російських колоніях для участі у війні проти України. Потенційним бойовикам він пропонував грошову винагороду та помилування. // УНІАН