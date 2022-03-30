Для знахабнілих російських окупантів мародерство в українських будинках – як похід у супермаркет (аудіо)
У телефонній розмові з загарбником його дружина просить собі ноутбук, кросівки та костюм потрібного розміру. І все це – ворожий вояка має забрати в захоплених українських домівках.
Він хвалиться, що вже набрав їй хорошої косметики та футболок, а його колеги – взагалі носять награбоване «цілими сумками»!
«Какой русский человек не сопрет ниче», – підтримує його «високоморальна» дружина.
Напевно, вона не чула, що за таку «моральність» українці змушують російських загарбників розраховуватися – на полі бою!
Ми обов’язково переможемо!
#СТОЇМО
#ЗупинимоОкупантів
#stoprussia
#СБУ