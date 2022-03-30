Для знахабнілих російських окупантів мародерство в українських будинках – як похід у супермаркет (аудіо)

У телефонній розмові з загарбником його дружина просить собі ноутбук, кросівки та костюм потрібного розміру. І все це – ворожий вояка має забрати в захоплених українських домівках.

Він хвалиться, що вже набрав їй хорошої косметики та футболок, а його колеги – взагалі носять награбоване «цілими сумками»!

«Какой русский человек не сопрет ниче», – підтримує його «високоморальна» дружина.

Напевно, вона не чула, що за таку «моральність» українці змушують російських загарбників розраховуватися – на полі бою!

Ми обов’язково переможемо!

#СТОЇМО

#ЗупинимоОкупантів

#stoprussia

#СБУ

Служба безпеки України