поліцейські затримали зловмисника, який підірвав гранату в автомобілі

Унаслідок вибуху постраждала одна людина.

Попередньо правоохоронці встановили, що водій вантажного автомобіля підібрав на трасі чоловіка у військовій формі. Автостопник попросив підвезти його, а по дорозі почав вимагати у керманича та його пасажира гроші, дістав гранату і висмикнув чеку, після чого стався вибух.

Унаслідок події тілесних ушкоджень зазнав пасажир водія.

Зловмисник з місця події втік. Для його затримання правоохоронці вводили спеціальну поліцейську операцію «Сирена».

Зараз із затриманим працюють слідчі. Встановлюються повні обставини події.

Відділ комунікації поліції Одещини