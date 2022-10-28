Передавав РФ координати для ракетних ударів по Києву – судитимуть кримчанина, завербованого ворогом

Київською міською прокуратурою скеровано до Солом’янського районного суду міста Києва обвинувальний акт відносно громадянина України за обвинуваченням у вчиненні державної зради в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, зазначений чоловік, перебуваючи на території тимчасово окупованого Криму, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну був завербований спецслужбами держави-агресора.

Від російських кураторів чоловік отримав завдання, використовуючи свої зв’язки, організувати збір та передачу інформації про пересування на території м. Києва та Київської області українських військ, розташування блокпостів, а також адреси об’єктів критичної, цивільної та військової інфраструктури у столиці.

Вказані завдання чоловік передавав своїй знайомій – 60-річній мешканці Києва, яка на власний мобільний телефон фотографувала ці об’єкти. Зібрану інформацію, а також координати розташування об’єктів жінка передавала спільнику через мобільні додатки для спілкування.

Під час досудового розслідування встановлено, що з березня по червень жінка зібрала та передала співучаснику інформацію про 21 вищевказаний об’єкт.

Наразі зловмисниця перебуває під вартою. Обвинувальний акт стосовно неї у вересні 2022 року направлено до суду. Її спільника судитимуть заочно.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура