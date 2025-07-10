Поліцейські Золотоноші оперативно затримали підозрюваного в умисному вбивстві

43-річний зловмисник накинувся з кулаками на 40-річну жінку, а потім — задушив її. Наразі чоловіку повідомлено про підозру. За умисне вбивство йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Нині він під вартою.

7 липня до поліції Золотоноші надійшло повідомлення про те, що в одному з будинків знайдено мертву жінку з наявними на тілі тілесними ушкодженнями. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група та криміналісти слідчого управління поліції області.

Поліцейські провели ретельний огляд місця події, зібрали докази, встановили коло спілкування потерпілої та опитали можливих свідків.

Правоохоронці з’ясували, що ледь знайомі чоловік та жінка разом випивали на вулиці. Згодом продовжили застілля вже у неї вдома. На фоні вжитого алкоголю між ними виник конфлікт під час якого, зловмисник накинувся з кулаками на 40-річну жінку, а потім — задушив її, та покинув місце злочину.

Оперативники кримінальної поліції провели розшукові заходи, встановили особу підозрюваного та його місцезнаходження. Слідчі затримали 43-річного фігуранта у порядку ст. 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом умисного вбивства, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, слідчі розслідують кримінальне провадження. Під процесуальним керівництвом Золотоніської окружної прокуратури правопорушнику повідомили про підозру. Нині чоловіку обрано запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Черкаської області