Полицейские задержали злоумышленника, застрявшего в грязи на угнанной маршрутке

Ночью в Бердянске угнали маршрутку ГАЗ «Рута». К счастью, спустя несколько часов полицейские разыскали автобус. Автомобиль нашли почти за 40 км от Бердянска в селе Успеновка Бердянска района.

Также известно, что угонщик задержан и в данный момент находится в Бердянском районном отделе полиции.

Скорее всего, злоумышленник пытался спрятать угнанный автомобиль в селе, но застрял в грязи на одной из улиц. Представители перевозчика благодарят всех правоохранителей, которые оперативно разыскали угнанное транспортное средство, а также администрацию АТП, предоставившую записи с камер видеонаблюдения. // pro.berdiansk.biz