Полицейскому за угон автомобиля грозит до 8 лет лишения свободы

Одесская областная прокуратура направили в суд обвинительный акт в отношении патрульного и его сообщника, подозреваемых в незаконном завладении транспортным средством.

Об этом ИА «Контекст-Причерноморье» сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

В феврале 2020 года инспектор одного из батальонов Управления патрульной полиции в Одесчины вместе со своим сообщником, как сообщают в прокуратуре прибыли на Молдаванку. На улице Косвенная фигуранты в целях конспирации своих преступных действий, сняли с автомобиля марки «BMW» с иностранной регистрацией регистрационные номера и заменили на другие. Позже, с привлечением эвакуатора, водитель которого не был осведомлен о противоправности действий злоумышленников, они перевезли транспортное стредство по месту жительства сообщника патрульного, в Беляевский район.

Досудебное расследование в уголовном производстве (ч. 2 ст. 289 УК Украины, предусматривающая до 8 лет лишения свободы) осуществляли следователи ТУ ГБР в Николаеве при оперативном сопровождения сотрудников УСБУ в Одесской области.