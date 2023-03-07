Поліцейський, йдучи на роботу, затримав чоловіка із боєприпасом та наркотиками, який ховався у кущах

41-річного уманчанина підозрюють у незаконному зберіганні зброї. Його затримали у процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За скоєне чоловіку загрожує позбавлення волі до семи років.

6 березня на вулиці Тепличній в Умані, близько 8:00 години, поліцейський йдучи на роботу, помітив чоловіка, який різко змінив напрям руху та став ховатися у кущах аби уникнути зустрічі з правоохоронцем. Така поведінка викликала певні підозри й начальник сектору відділу кримінальної поліції прийняв рішення затримати його. З’ясувалося, що 41-річний уманчанин раніше потрапляв у поле зору правоохоронців й підозрюється у скоєнні майнових злочинів.

Під час поверхневої перевірки у нього виявили корпус гранати Ф-1 та запал до неї, а також пакетик із ймовірно наркотичною речовиною. Вилучені речі слідчо-оперативною групою були направлені до Черкаського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

За процесуального керівництва Уманської окружної прокуратури зловмиснику повідомили про підозру. Наразі він перебуває під вартою й невдовзі суд обиратиме запобіжний захід.

Правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Сектор комунікації поліції Черкаської області