Поліція Броварщини затримала чоловіка за замах на вбивство

24 вересня близько 19 години до поліції надійшло повідомлення про те, що у Броварах біля торгового центру на лавці лежить чоловік з ножовим пораненням.

Негайно на місце події прибули працівники групи реагування патрульної поліції та слідчо-оперативної групи Броварського районного управління поліції.

Пораненого 50-річного чоловіка доставили до медичного закладу, де лікарі провели оперативне втручання.

Як з’ясувалося, того вечора біля магазину зловмисник напідпитку чіплявся до перехожих, а потім підійшов до подружжя та ножем наніс один удар в область серця чоловікові.

Нападника затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Ним виявився 40-річний місцевий житель.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.15 (Замах на злочин) та ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Київської області