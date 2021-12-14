За розповсюдження наркотиків у м. Кам’янське правоохоронці затримали 18-річну дівчину

Приймаючи замовлення через один із телеграм-каналів зловмисниця розповсюджувала психотропні речовини шляхом «закладок», після чого надсилала координати схованки замовникам.

Правоохоронці викрили наркозбувачку 12 грудня біля одного із відділень перевізника у м. Кам’янському, в той час коли вона отримала посилку із психотропами. Під час особистого огляду у неї вилучили мобільний телефон та 100 згортків з наркотиками, які дівчина зберігала з метою подальшого збуту шляхом «закладок» на території міста.

За цінами «чорного» ринку вартість вилучених речовин складає близько 21 тис. гривень.

Вилучені речові докази направлені на проведення експертизи. За результатами дослідження буде вирішуватися питання про оголошення про підозру дівчині.

Слідчі дії проводилися оперативниками управління боротьби з наркозлочинністю ДБН НП України, слідчими відділення поліції № 2 Кам’янського РУП та під процесуальним керівництвом прокуратури.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області