Поліція Чернігівщини затримала підозрюваного у смертельному побитті своєї матері
Співробітники Чернігівського районного управління поліції впродовж доби встановили та затримали підозрюваного у смертельному побитті мешканки одного з сіл району.
14 лютого до поліції надійшло повідомлення, що в будинку одного з сіл Чернігівського району виявлено тіло місцевої мешканки з тілесними ушкодженнями.
На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група та оперативники кримінальної поліції.
В ході першочергових заходів правоохоронці встановили, що до побиття жінки причетний 36-річний син потерпілої.
З місця скоєння злочину вилучено низку речових доказів.
Поліція затримала підозрюваного в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання.
Слідчий розпочав кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.
Триває досудове розслідування.
ГУ Національної поліції в Чернігівській областіTweet