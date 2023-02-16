поліція чернігівщини затримала підозрюваного у смертельному побитті своєї матері

Співробітники Чернігівського районного управління поліції впродовж доби встановили та затримали підозрюваного у смертельному побитті мешканки одного з сіл району.

14 лютого до поліції надійшло повідомлення, що в будинку одного з сіл Чернігівського району виявлено тіло місцевої мешканки з тілесними ушкодженнями.

На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група та оперативники кримінальної поліції.

В ході першочергових заходів правоохоронці встановили, що до побиття жінки причетний 36-річний син потерпілої.

З місця скоєння злочину вилучено низку речових доказів.

Поліція затримала підозрюваного в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчий розпочав кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Триває досудове розслідування.

ГУ Національної поліції в Чернігівській області