Поліція Дніпра затримала чоловіка, який задушив знайому жінку

Підозрюваний у власній квартирі вбив 43-річну знайому та виніс її оголене тіло на вулицю.

2 червня близько 7.00 до поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла жінки поблизу одного з будинків по вулиці Князя Володимира Великого в Центральному районі міста. Поліцейські Дніпровського районного управління поліції, спільно із кінологом зі службовою собакою, встановили, що до злочину причетний 44-річний місцевий житель. Поліцейський пес взяв слід від речей загиблої та підвів до квартири, де мешкав підозрюваний.

Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час обшуку за місцем мешкання підозрюваного було вилучено два корпуса гранат і два запали типу УЗРГМ.

3 червня слідчі повідомили чоловікові про підозру у вчиненні кримінального

правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП