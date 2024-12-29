Поліція Дніпра затримала зловмисника, який пограбував 9-річну дитину

Фігурант вихопив з рук хлопчика телефон та втік. Оперативники розшукали та затримали 41-річного чоловіка, причетного до злочину.

27 грудня близько 12.00 до поліції звернулася жінка та повідомила, що у Шевченківському районі її сина пограбував невідомий. Вона розповіла, що дитина стояла біля будинку на житловому масиві Тополя, коли до неї підбіг невідомий та відібрав телефон.

Працівники кримінальної поліції відділу поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції № 1 відпрацювали місце злочину та почали розшук нападника. За результатами роботи, через декілька годин поліцейські затримали підозрюваного та вилучили у нього телефон хлопчика.

Нападника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

28 грудня слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. За скоєний злочин чоловіку може загрожувати до 10 років за ґратами.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП № 1