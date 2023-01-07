Поліція Дніпра затримали двох озброєних чоловіків, які псувалі автомобілі містян

Підозрюваних затримали на місці злочину. Під час затримання чоловіки чинили опір правоохоронцям та намагалися втекти з місця злочину. При собі вони мали корпуси гранат РГД-5 та запали.

5 січня близько 23.40 працівники Дніпровського районного управління поліції затримали двох підозрюваних у пошкодженні автомобілів, припаркованих у дворах в Індустріальному районі міста. Злочинці встигли пошкодити невідомою речовиною лако-фарбове покриття 8 автівок.

Поліцейські встановили, що до злочину можуть бути причетні 37- та 38-річний жителі міста Дніпра. У затриманих поліцейські вилучили корпуси гранат та запали типу УЗРГМ. Чоловіків затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі правоохоронці збирають докази їх причетності до аналогічних злочинів на території інших районів міста.

За вказаним фактом відкриті два кримінальні провадження: за ст. 296 (хуліганство) та ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Чоловікам повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського райуправління поліції