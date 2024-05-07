Поліція Дніпропетровщини затримала двох інтернет-торговців зброєю

54-річний чоловік залучив до злочинної діяльності свого 27-річного сина, спільно з яким налагодив продаж зброї, боєприпасів та вибухових речовин. Інформацію про можливість придбати будь-який вид зброї або вибухівки фігуранти розміщували на сайті та підшуковували клієнтів. Оплачений товар надсилали покупцям поштою.

Поліцейські задокументували злочин і 3 травня провели санкціоновані обшуки. В результаті за місцями мешкання батька та сина вилучили три автомати, рушниці та 8 пістолетів, десятки деталей та запчастини до зброї, магазини, патрони, понад 40 ємкостей з порохом, матрицю для ремонту патронів, глушники, а також чорнові записи, комп’ютерну техніку та інші речові докази, які підтверджують злочинну діяльність фігурантів. Все вилучене направлено на експертизу. В рамках слідчих заходів буде встановлено походження зброї.

Викриття та документування злочинної діяльності торговців зброєю здійснювали поліцейські слідчого управління та оперативники кримінальної поліції ГУНП в Дніпропетровській області, кінологи та поліцейські Дніпровського РУП. Силову підтримку під час обшуків та затримання підозрюваних забезпечували бійці спецпідрозділу КОРД.

За результатами проведених заходів обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.). Їм загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Зараз підозрюваним вже обрано запобіжні заходи.

Процесуальне керівництво здійснювала Дніпропетровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області