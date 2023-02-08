поліція хмельниччини знешкодила злочинне угруповання вимагачів

Трьох фігурантів взято під варту без права внесення застави, стосовно організатора – триває розгляд про обрання запобіжного заходу.

Діяльність злочинної групи припинили оперативники управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області та слідчі слідчого управління обласної поліції. Організував її 32-річний місцевий мешканець, який залучив трьох своїх знайомих по спорту, 20 та 30 років.

В поле зору фігурантів потрапляли підприємці з ринку в Хмельницькому. Перед тим, як “завітати” до потерпілих, вивчали їхні фінансові можливості та зв’язки. Аби змусити віддати кошти, погрожували фізичною розправою, пошкодженням особистого майна, у разі відмови – обіцяли перейти від слів до реальних дій.

У ході проведення заходів зі збору доказової бази протиправної діяльності учасників угруповання оперативники та слідчі задокументували факт вимагання ними 8000 доларів США з батька та сина, які займаються підприємницькою діяльністю. Щоб припинити психологічний тиск з боку фігурантів, потерпілі змушені були віддати 500 доларів США. Решту – домовилися надати згодом.

6 січня співробітники УСР, слідчого управління поліції за силової підтримки роти поліції особливого призначення знешкодили діяльність злочинної групи. За результатами обшуків вилучили зброю, набої до неї, гроші, «чорнові» записи.

Організатору та трьом учасникам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. За підтримки прокурорів Хмельницької обласної прокуратури суд обрав трьом підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, стосовно організатора угруповання – триває процес.

Встановлюються інші особи, які також можуть бути причетні до діяльності цього угруповання. За вимагання передбачена відповідальність – позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

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Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України