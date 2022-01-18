У Львові директорку підприємства підозрюють у привласненні майже півтора мільйона гривень державних коштів

Зловживаючи службовим становищем, зловмисниця внесла до офіційних документів завідомо неправдиві відомості та використала підроблені документи, внаслідок чого заволоділа бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Як встановили під час досудового розслідування слідчі відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1, 68-річна мешканка Львова, директорка одного з шляхових ремонтно-будівельних управлінь, у липні минулого року підробила акти приймання будівельних робіт, чим завищила обсяг та вартість виконаних робіт з реконструкції пішохідного тротуару на одній з вулиць Львова. Таким чином, Львівській міській раді було завдано збитків на суму 1 355 790 гривень.

Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури, повідомили зловмисниці про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.366 (Службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки) та ч.5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, — позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області