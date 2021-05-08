Поліція Київщини викрила етнічну групу шахраїв-гастролерів

Наразі підтверджено 4 злочинних епізоди шахрайства за схемою «родич у біді».

Під час останнього візиту до потерпілої, шахраї забрали у літньої жінки півтори тисячі доларів та 50 тисяч гривень.

Разом із готівкою злодії забирали з будинків літніх людей і цінне майно. Отримані шахрайським способом кошти зловмисники перераховували на банківську картку координатора. Окрім вже звичної злочинної схеми «ваш родич у лікарні», зловмисники використовували і нові сценарії шахрайства.

Так, в кінці квітня до поліції надійшло повідомлення від 82-річної жительки міста Кагарлик про те, що їй зателефонував невідомий та запевнив, що її син закордоном потрапив у аварію, був доставлений літаком до України та потребує термінової операції. Зрештою, потерпіла віддала шахраям готівку на суму понад 100 тисяч гривень.

Ще до однієї потерпілої зловмисники приїхали після опівночі та забрали у старенької півтори тисячі доларів та 12 тисяч гривень.

Працівника управління карного розшуку поліції Київщини спільно з працівниками Обухівського районного управління поліції затримали двох безпосередніх виконавців шахрайства. Іноземці 35-ти та 36-ти років саме прямували з викраденим майном з місця скоєння злочину до столиці. Обидва і раніше мали проблеми із законом.

Правоохоронці провели низку розшукових заходів та затримали зловмисників у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

Слідство триває. Поліція Київщини встановлює інших можливих потерпілих у даній справі.

Відділ комунікації поліції Київської області