Поліція Київщини викрила злочинну групу сутенерів

Злочинна група займалась звідництвом та утриманням місць розпусти. Організаторкою «бізнесу» виявилась 31-річна мешканка Бориспільщини, яка разом із 20-річним співмешканцем створила «фірму» з виручкою близько 30 тисяч гривень щодоби.

Викрили злочинну діяльність сутенерів у ніч з 7 на 8 червня працівники управління міграційної поліції спільно з працівниками слідчого управління поліції Київщини за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури.

Встановлено, що організаторка підшукувала та запрошувала дівчат на роботу, а її співмешканець забезпечував «працівниць» усім необхідним, а також здійснював їхню охорону.

20-ти та 21-річна адміністраторки контролювали роботу «працівниць» фірми: приймали замовлення від клієнтів, розповідали про послуги та цінову політику, вели обліки з розподілу заробітної плати.

Сам будинок розпусти знаходився у добре замаскованій квартирі в столиці.

Правоохоронці з’ясували що послуги сексуального характеру за грошову винагороду надавали 15 жінок віком від 18 до 30 років, в тому числі й іноземки. За годину роботи кожна отримувала близько 3000 гривень. 50% зароблених коштів дівчата віддавали організаторам бізнесу.

Правоохоронці провели 5 санкціонованих обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів і вилучили низку речових доказів, які підтверджують їхню причетність до вчинення вказаних злочинів.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Вирішується питання про повідомлення підозри фігурантам. Запобіжний захід обере суд.

Відділ комунікації поліції Київської області