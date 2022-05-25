Поліція Київщини затримала групу мародерів
Правоохоронці викрили трьох зловмисників із селища Глеваха, які обкрадали місцеві АЗС, що залишились без нагляду.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.
Під час чергової крадіжки мародерів затримала поліція. Наразі встановлено, що затримані здійснили щонайменше 4 крадіжки пального.
Зловмисників вже помістили до ізолятора тимчасового тримання. Групу вдалося задокументувати завдяки ефективній взаємодії поліцейських Васильківщини та Фастівщини.
За фактами “мародерства”, а також незаконного зберігання наркотичних речовин слідчі розпочали досудові розслідування.
Чоловікам загрожує до 8 років позбавлення волі. // LB.uaTweet