Прокурора з Чернігівщини, який був учасником ДТП з двома загиблими, відправили під домашній арешт

Голосіївський районний суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт очільника Менської прокуратури Дмитра Столярчука.

Про це повідомило «Суспільне. Чернігів» з посиланням на обласну прокуратуру.

У прокуратурі розповіли, що Генеральна інспекція офісу Генпрокурора просила продовжити тримання під вартою. Але суд відпустив підозрюваного під домашній арешт.

Нагадаємо, 2 листопада близько 9:30 ранку біля селища Березна Менського району зіштовхнулися два легковики: водій за кермом Acura TLX виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автівкою ВАЗ.

Водій та пасажир ВАЗу загинули на місці події. Пасажирці ВАЗу був 31 рік, у неї залишилася 9-місячна дитина.

За кермом Acura був керівник Менської місцевої прокуратури Дмитро Столярчук. В результаті ДТП травм не отримав.

4 листопада 2020 року Голосіївський районний суд Києва лишив його під вартою на два місяці без права внесення застави.

Розслідування проводить Державне бюро розслідувань. За фактом аварії відкрили кримінальне провадження за статтею «порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть людини». Максимальна санкція статті – 10 років позбавлення волі. // 0462.ua